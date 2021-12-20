Фото: Ольга СУПОНЕВА

QR-коды в Орловской области могут отменить уже в январе 2022. О такой возможности 20 декабря в прямом эфире сообщил губернатор Андрей Клычков.

Глава региона, по традиции, провел эфир в социальных сетях. Речь зашла и о системе QR-кодов, которая действует в настоящий момент на территории области. Правда для отмены есть одно условие: заболеваемость не будет идти в рост.

- Если мы увидим, что нет роста заболеваемости, то после 15 января будем отменять QR-коды, -заявил Клычков.

Он также отметил, что точное решение будет в середине января, определить окончательную возможность отмены системы пропусков по кодам предстоит на заседании оперштаба.

"КП" следит за ситуацией.