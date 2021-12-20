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Общество20 декабря 2021 7:34

В Орле появится возможность выучиться на православную сестру милосердия

Обучение пройдет на базе медицинского колледжа
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле появится возможность обучиться на православную сестру милосердия. Курсы планируется организовать на базе медицинского колледжа.

- Предполагается, что обучение будет проходить в рамках федеральной программы подготовки младших медицинских специалистов. Наряду с базовыми медицинскими знаниями слушатели курсов познакомятся с основами духовной деятельности, - сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

По окончанию курсов, новоиспеченным сестрам милосердия выдадут документ о переподготовке государственного образца. Как записаться на курсе и другие подробности можно узнать по телефону социального отдела Орловской епархии 8 910 2652709.