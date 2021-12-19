В Орле 10 человек эвакуировали из-за пожара на улице Планерной

На Планерной в Орле случился пожар Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

На Планерной улице в Орле 18 декабря случился пожар в многоквартирном жилом доме. Спасателям пришлось эвакуировать людей.

ЧП произошло в вечернее время: в МЧС о пожаре сигнал поступил в шестом часу. Пожарные прибыли на место происшествия. Троих людей из соседних квартир удалось спасти, еще десятерых жильцов смежных помещений эвакуировали из здания.

- Пожар на кухне был ликвидирован в тех размерах, которые он принял на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, примерно на 10 квадратных метрахю На месте работали пожарные, сотрудники газовой и электрослужб, полиции, ГИБДД, Скорой помощи. Пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину возгорания в настоящее время устанавливают специалисты.