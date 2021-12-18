Спасатели рассказывают орловцам о правилах безопасности зимой Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле спасатели продолжают патрулировать водоемы. Цель рейдов- не допустить происшествий на льду в зимний период.

С горожанами инспекторы ГИМС общаются на тему безопасности и рассказывают, что делать в случае ЧП.

- Гражданам объясняют, как надо себя вести на льду и как оказать помощь пострадавшему, соблюдая меры безопасности, и вручают памятки с рекомендациями о том, как действовать в случае чрезвычайного происшествия, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Для предупреждения происшествий и гибели на водоемах рейды продолжаются до весны , когда лед растает.