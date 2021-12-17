Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 декабря 2021 13:11

В Орле изменится схема расстановок ярмарок выходного дня

Об этом сообщила представитель администрации города Алла Ашихмина
Сергей Силаев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Вячеслав Коваленко

Фото: Вячеслав Коваленко

В Орле изменится схема расстановок ярмарок выходного дня. Об этом сообщила заместитель начальника управления экономического развития администрации города Алла Ашихмина.

Прошлой осенью ярмарку с площади Жукова перенесли на Приборостроительную улицу. Это вызвало резонанс в сообществе предпринимателей, но торговцы останутся на «Приборке».

– Мы сейчас проводим анализ: все ли сельхозпроизводители, которые выступали против переноса с площади, изменили свое мнение. Но предварительно можно сказать, что торговля по обоюдному согласию останется на "Приборке", – рассказала Алла Ашихмина.

С площадью Содружества аналогичная ситуация. В 2019 году активно обсуждался вопрос о переносе ярмарки в Северного района города. Было принято решение о переносе места для торговцев с территории КДЦ «Металлург» и ремонтируемой площади.

– Сегодня предприниматели успешно обжили площадку на ул. Маринченко у ТЦ «Европа» и еще несколько адресов. По их мнению, старые площадки малоинтересны орловцам и малопосещаемы, – отметила представитель городской администрации.

Площади Содружества и Маршала Жукова являются резервными и могут быть использованы по исключительным поводам, сообщает пресс-служба администрации города Орла.