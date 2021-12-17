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Общество17 декабря 2021 12:26

В Орловской области за последние три года восстановили 189 гектаров леса

Работы проведены в рамках национального проекта «Экология»
Сергей Силаев
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На территории 9 лесничеств области созданы лесные культуры

На территории 9 лесничеств области созданы лесные культуры

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области за последние три года восстановили 189 гектаров леса. Работы проведены в рамках национального проекта «Экология».

На территории 9 лесничеств области созданы лесные культуры. В Ливенском, Глазуновском, Ломецком – самые большие объемы посадок. За три года более 750 тысяч сеянцев дуба и сосны пополнили региональный лесной фонд. Дубрав стало больше, чем сосновых боров: 131 гектар против 58.

В следующем году планируется восстановить 74 гектара леса. Одна из задач регионального проекта «Сохранение лесов» – привлечение внимания общественности к теме сохранения и восстановления лесов, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.