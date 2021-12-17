На территории 9 лесничеств области созданы лесные культуры Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области за последние три года восстановили 189 гектаров леса. Работы проведены в рамках национального проекта «Экология».

На территории 9 лесничеств области созданы лесные культуры. В Ливенском, Глазуновском, Ломецком – самые большие объемы посадок. За три года более 750 тысяч сеянцев дуба и сосны пополнили региональный лесной фонд. Дубрав стало больше, чем сосновых боров: 131 гектар против 58.

В следующем году планируется восстановить 74 гектара леса. Одна из задач регионального проекта «Сохранение лесов» – привлечение внимания общественности к теме сохранения и восстановления лесов, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.