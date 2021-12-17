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Звезды17 декабря 2021 9:33

В Орловском выставочном центре открылась мемориальная выставка картин Николая Силаева

На ней представлено 100 произведений Заслуженного художника России
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловском выставочном центре открылась мемориальная выставка картин Николая Силаева. На ней представлено 100 произведений Заслуженного художника России.

В число ста картин войдут и графические серии «Жизнь мирская». Они вошли в Золотой Фонд русской графики. В своих картинах художник показывает любовь к малой Родине – орловскому краю, ее богатейшему историческому наследию и современности.

Николай Силаев – обладатель шести дипломов Союза художников Российской Федерации, Серебряной медали Союза художников Российской Федерации, Золотой медали Союза художников Российской Федерации, Бронзовой медали Академии Художеств Российской Федерации и медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

Возрастной ценз – 6+. Выставка будет работать до 8 января 2022 года, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.