Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловском выставочном центре открылась мемориальная выставка картин Николая Силаева. На ней представлено 100 произведений Заслуженного художника России.

В число ста картин войдут и графические серии «Жизнь мирская». Они вошли в Золотой Фонд русской графики. В своих картинах художник показывает любовь к малой Родине – орловскому краю, ее богатейшему историческому наследию и современности.

Николай Силаев – обладатель шести дипломов Союза художников Российской Федерации, Серебряной медали Союза художников Российской Федерации, Золотой медали Союза художников Российской Федерации, Бронзовой медали Академии Художеств Российской Федерации и медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

Возрастной ценз – 6+. Выставка будет работать до 8 января 2022 года, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.