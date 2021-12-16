Орловскую колонию наградили церковной грамотой за победу в конкурсе

Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

В Орловской области исправительную колонию №6 наградили Благословенной грамотой за победу в конкурсе на тему: «350-лет со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Он организован ФСИН России и Синодальным отделом Русской Православной Церкви.

В заключительном этапе конкурса участвовало более 100 человек из 81 территориального органа ФСИН. Творческие работы выполнены в разных техниках: писанные, вырезанные из дерева, украшенные бисером.

Жюри во главе определило победителей. В его состав вошли как священнослужители Русской православной церкви, так и представители ФСИН России, а также эксперты иконописи.

Осужденная из ИК-6 УФСИН России по Орловской области написала картину "Петр I - основатель Российского флота. Жюри отметило ее высокий профессиональный уровень. Православную общину исправительной колонии №6 наградили Благословенной грамотой Синодального отдела Русской православной церкви по тюремному служению

- Главная цель конкурса – духовно-нравственное воспитание осужденных, а также проявление и совершенствование их талантов, - сообщила пресс-служба УФСИН России по Орловской области.