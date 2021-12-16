На дороге под Орлом "Нива" вылетела в кювет и опрокинулась

"Нива" опрокинулась в кювет, две женщины получили травмы Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

На дороге в Орловской области вылетела с дороги и опрокинулась "Нива". Два человека пострадали в ДТП.

Авария произошла 15 декабря на дороге "Орел-Новосиль-Ефремов", в утреннее время. За рулем отечественного внедорожника был водитель 67-ми лет, он вел автомобиль со стороны Орла в направлении города Новосиль.

- В районе 23 километра водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажиры, женщины 61 года, получили телесные повреждения, отпущены, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.