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Общество15 декабря 2021 12:05

Фотофакт: в Орле рядом с детским парком провалился тротуар

На пешеходной дорожке в Почтовом переулке образовалась глубокая дыра
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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По дороге в парк будьте осторожны: в тротуаре образовался провал

По дороге в парк будьте осторожны: в тротуаре образовался провал

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле провалился тротуар, ведущий в детский парк. На единственной пешеходной дорожке, ведущей в парк по Почтовому переулку, образовалась огромная дыра.

Дыра прямо посреди тротуара

Дыра прямо посреди тротуара

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Как пояснили "КП-Орел" в городской администрации, информация об образовавшемся посреди тротуара провале, передана ответственным службам. В настоящее время сроки, в которые дорожку отремонтируют, не обозначаются.

Провалился асфальт и грунт

Провалился асфальт и грунт

Фото: Ольга СУПОНЕВА

А пока что пешеходам стоит быть осторожнее на указанном участке и смотреть под ноги.