Фотофакт: в Орле рядом с детским парком провалился тротуар

По дороге в парк будьте осторожны: в тротуаре образовался провал Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле провалился тротуар, ведущий в детский парк. На единственной пешеходной дорожке, ведущей в парк по Почтовому переулку, образовалась огромная дыра.

Дыра прямо посреди тротуара Фото: Ольга СУПОНЕВА

Как пояснили "КП-Орел" в городской администрации, информация об образовавшемся посреди тротуара провале, передана ответственным службам. В настоящее время сроки, в которые дорожку отремонтируют, не обозначаются.

Провалился асфальт и грунт Фото: Ольга СУПОНЕВА

А пока что пешеходам стоит быть осторожнее на указанном участке и смотреть под ноги.