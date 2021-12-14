Коронавирус в Орле, новости на 14 декабря 2021: заболело 243 человека, 6 скончались

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Данные о распространении коронавируса в регионах России опубликовал федеральный оперштаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 14 декабря 2021.

За последние сутки ковид диагностирован у 243 жителей региона. Всего зафиксировано 67 032 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Остается высоким количество выздоравливающих пациентов: так, за сутки выписано сразу 427 человек. Все они излечились и получили отрицательный результат ПЦР-теста на covid-19. всего выздоровело 55 375 орловцев.

Однако, к сожалению, есть и летальные случаи. Федеральный оперштаб сообщает о 6 смертях в Орловской области: скончавшиеся пациенты лечились от коронавируса.