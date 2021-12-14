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Орловец угнал автомобиль без бензина. Угонщик бросил его и пошел пешком.

46-летний житель Колпнянского района села Ярище обратился в полицию. Он рассказал оперативникам, что его автомобиль «ВАЗ» был припаркован около многоквартирного дома, а неизвестные угнали транспортное средство. Водитель оставил ключи в замке зажигания, а дверь не была заперта.

Полицейские допросили мужчину. Он рассказал, что хотел доехать до соседнего района и решил взять чужую машину. Но во время пути закончился бензин, и он пошел пешком.

Местному жителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время следствие продолжается, сообщает пресс-служба УМВД Росси по Орловской области.