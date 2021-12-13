В Орле открыли мемориальную доску в честь Альберта Иванова

Памятную доску открыли 13 декабря. Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле открыли мемориальную доску Почетному гражданину города Альберту Иванову. Ее разместили на фасаде здания лицея №22.

Альберт Иванов - градостроитель, ученый, писатель и государственный деятель. В 2018 году он ушел из жизни, теперь его память увековечили. Открытие мемориальной доски прошло в торжественной обстановке, присутсвовали первые лица города и области. Был на открытии и сын Альберта Петровича Сергей Иванов.

- В Орле он работал, что сейчас называется, вице-мэром. Многое сделал для города: улицы, набережные, мосты, развитие производственного и культурного сектора... «Юбилейный» в Городском парке культуры и отдыха, кинотеатр «Современник», театр Тургенева, ДК Железнодорожников – долго можно перечислять, что происходило под его руководством. Возможно, именно по этому прогрессивному труду его заметили и в ЦК, и в политбюро, - цитирует Сергея Иванова пресс-служба мэрии Орла.

После открытия, к памятной доске возложили цветы и для гостей провели посвященную Почетному гражданину Орла экскурсию.