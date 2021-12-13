В Орле полицейские задержали мужчину с синтетическим наркотиком

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле полицейские задержали 26-летнего мужчину с синтетическим наркотиком. Он имел при себе 38 пластиковых контейнеров с подозрительным веществом.

Оперативники изъяли содержимое и отправили в экспертно-криминалистический центр. Специалисты выяснили, что подозрительное вещество, массой 19.85 грамма – синтетический наркотик.

Местный житель хотел разложить контейнеры в тайники и продать их бесконтактным способом.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время оперативники собирают и закрепляют доказательную базу, сообщает пресс-служба УМВД Росси по Орловской области.