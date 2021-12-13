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В Орловской области прогнозируют федеральные поступления в размере 22 миллиардов рублей. Об этом сообщила руководитель Департамента Финансов Орловской области Елена Сапожникова на совещании в областной администрации, которое провел Губернатор.

Поступления из федерального бюджета в 2021 году прогнозируются в объеме 21 миллиарда 957 миллионов рублей. Из них 8 миллиардов 149 миллионов рублей составляют дотации, а 13 миллиардов 808 миллионов – целевые межбюджетные трансферы.

– По предварительным итогам по состоянию на 1 декабря 2021 года безвозмездные средства поступили из федерального бюджета в объеме 17 миллиардов 713 миллионов рублей, – рассказала Елена Сапожникова.

Из полного объема федеральных поступлений за 11 месяцев 2021 года было потрачено 3 миллиарда 144 миллиона рублей на реализацию национальных проектов, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.