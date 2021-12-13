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Общество13 декабря 2021 12:28

В Орловской области за год выявлено полторы сотни коррупционных преступлений

Пресечено более 1400 фактов нарушения антикоррупционного законодательства
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области за прошедшие месяцы 2021 года совершено почти 150, а точнее 147 коррупционных преступлений. Пресечено более 1400 фактов нарушения антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщает региональная прокуратура. За прошедшие месяцы года более полутысячи человек привлечены к ответственности, по материалом ведомственных проверок возбуждено 18 уголовных дел. Всего зафиксировано около полутора сотен преступлений коррупционной направленности, из которых 50 - это взяточничество. Есть и преступления, касающиеся похищения денег из бюджета. В том числе, возбуждено и расследуется дело о хищении денег при реконструкции Красного моста.

- Судами рассмотрено 30 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, по результатам вынесены обвинительные приговоры, осуждено 35 лиц. Органами прокуратуры области предъявлено 13 исковых заявлений о взыскании ущерба, причиненного коррупционным правонарушением (преступлением), на общую сумму более 190 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.