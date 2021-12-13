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Происшествия13 декабря 2021 10:52

На Емлютина в Орле "Фольксваген" сбил пешехода

Молодой человек переходил дорогу по зебре, когда оказался под колесами иномарки
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Пешеход очутился под колесами легковой иномарки прямо на переходе

Пешеход очутился под колесами легковой иномарки прямо на переходе

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле "Фольксваген" сбил пешехода, переходившего дорогу по зебре. ДТП случилось на улице Емлютина в минувшие выходные.

В вечернее время 11 декабря 23-летний парень пересекал проезжую часть улицы Емлютина. В это время со стороны Карачевского шоссе ехал 56-летний водитель за рулем "Фольксвагена Поло". На пешеходном переходе он не успел вовремя затормозить.

- В районе дома № 20 водитель допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге молодой человек травмировался, но госпитализация ему не потребовалась.