Выходные в Орле будут пасмурными и с небольшим морозом

Выходные в Орле будут пасмурными и с легким морозом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Выходные в Орле выдадутся пасмурными и с небольшим морозцем. Публикуем подробный прогноз погоды на 11-12 декабря.

Судя по прогнозу Росгидрометцентра, в субботу 11 декабря небо над Орлом затянуто облаками. На термометрах -3..-2 градуса, ветер с востока 6 м/с. Атмосферное давление на уровне 752 мм рт.ст., осадков не ожидается.

В воскресенье 12 декабря от -3 в ночное время до -1 градуса днем. Снова пасмурно. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер юго-восточный 5 м/с, давление 753 мм рт.ст.

Метеорологические прогнозы говорят о том, что в ближайшую неделю орловцам ждать настоящей зимы не придется: температура будет варьироваться от небольшого минуса до нуля градусов.