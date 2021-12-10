На орловских дорогах стало меньше ДТП с пострадавшими и погибшими

Александр Коршунов: "В Орловской области стало меньше ДТП" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области стало меньше дорожно-транспортных происшествий. Сократилось на 14% количество аварий, в них погибло и ранено меньше людей, чем годом ранее.

Об этом на пресс-конференции рассказал глава регионального УГИБДД Александр Коршунов. Так, травмированных людей стало меньше на 13%, а погибших - на 40%.

- Согласно статистике, на автодорогах федерального значения произошло 139 ДТП - это меньше на 14 % по сравнению с прошлым годом. В результате данных ДТП 31 человек погиб и 198 получили ранения, - рассказал Александр Коршунов.

Чаще всего аварии в 2021 году происходили из-за превышения скорости, из-за того, что водители не предоставляли преимущество другому транспорту, согласно правилам, нарушали правила проезда пешеходного перехода. Также есть случаи пьяных ДТП и ДТП, случившихся по вине пешеходов-нарушителей.