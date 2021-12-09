Мужчине может грозить лишение свободы на срок от трех до десяти лет Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области полицейские пресекли незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Мужчина хранил запрещенное вещество в сарае.

В Верховском районе сотрудники подразделения ОМВД России по контролю за оборотом наркотиков провели проверку. Они обнаружили в сарае местного жителя коробку с подозрительным веществом.

Оно было направлено на экспертизу в экспертно-криминалистический центр. Специалисты выяснили, что подозрительное вещество, массой 402,5 грамма – марихуана. 48-летний мужчина рассказал, что нашел в поле дикорастущее растение и сорвал его, затем измельчил и высушил для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере». Ведется следствие, местному жителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.