На перекрестке Тургенева и Лескова в Орле включили светофоры

В Советском районе Орла светофорами обезопасили еще один перекресток. Фото: ОНФ в Орловской области

В Орле заработали светофоры на перекрестке улиц Лескова и Тургенева. Участок дороги обезопасили.

Установить здесь светофоры просили общественники: пешеходный переход без регулировки был опасен для детей, которые ходят в школу по данному маршруту. В рамках ремонта площади Жукова перенесли один переход и поставили светофоры, сейчас они включены.

- Активный поток транспорта на перекрестке улиц Лескова и Тургенева предоставлял реальную возможность возникновения ДТП как с участием автомобилей, так и пешеходов. В силу того, что через этот пешеходный переход проходит маршрут учеников, светофор позволит снизить вероятность возникновения ДТП, - прокомментировали в региональном штабе ОНФ.

В ближайшее время, также, в Советском районе включат еще один светофор: на перекрестке Генерала Родина и Полесской.

Водителям стоит проявить бдительность, проезжая эти участки дорог.