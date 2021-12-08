Коронавирус в Орле, новости на 8 декабря 2021: за сутки заболело 260 человек, 321 выздоровел

Фото: архив "КП"

В Орловской области за сутки вновь выздоровевших от коронавируса больше, чем заболевших. Данные представил федеральный оперштаб и мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 8 декабря 2021 года.

За последний день ковид диагностирован у 260 жителей Орловской области. Общее число заболевших - 65 536.

Данные с портала стопкоронавирус.рф

Выписан с отрицательным тестом 321 пациент, а всего излечившихся за время пандемии насчитывается 53 057.

К сожеланию, снова есть смертельные случаи течения covid-19: умерло 6 человек. В общей сложности пандемия унесла жизни 1 343 человек.