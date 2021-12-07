В Орле новогодняя губернаторская елка пройдет онлайн

Губернаторская елка пройдет 24 декабря Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В канун нового, 2022-го, года в Орле традиционно пройдет губернаторская елка. Из-за непростой ситуации с коронавирусом, праздник состоится онлайн.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Распоряжение о проведении елки подписал губернатор.

Участниками елки станут 600 маленьких и юных орловцев, пройдет она на площадке Дворца пионеров. Для детей будет организовано подключение к онлайн-трансляции, они увидят новогодний спектакль.

- Ребята примут участие в мастер-классах, подготовленных сотрудниками Дворца пионеров, Центра детского технического творчества, туризма и экскурсий, Орловской станцией юных натуралистов,- сообщили в облправительстве.