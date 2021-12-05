В Орловской области за взятку осужден начальник районного отдела ГИБДД

Экс-начальник районного отдела ГИБДД осужден на два с половиной года Фото: Архив "КП"

В Орловской области осужден за взяточничество бывший начальник районного отдела ГИБДД. По решению суда, он должен на два с половиной года отправиться в колонию.

Как следует из материалов дела, бывший начальник ГИБДД ОМВД по Урицкому району обещал обеспечить своему знакомому получение водительских прав на грузовик без обучения в автошколе. За свою услугу он назначил цену в 70 тысяч рублей. Однако действия полицейского пресекли его же коллеги из отдела собственной безопасности. Также в деле фигурировали случаи, когда гаишник брал взятку на дороге от незнакомого водителя, за деньги простив ему нарушения правил дорожного движения.

Уголовное дело расследовал СК.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на тот же срок. Осужденный лишен специального звания «подполковник полиции». Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.