Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области обезвредили 426 снарядов. Их взорвали в поселке Верховье.

Накануне сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выехали в поселок Верховье. Они изъяли, а затем уничтожили 426 артснарядов времен Великой Отечественной войны.

При обнаружении взрывоопасного предмета, в том числе времён Великой Отечественной войны (похожего на него) нужно немедленно сообщить о находке в Службу спасения по телефонам «01», «101» или в полицию по телефонам «02», «102», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.