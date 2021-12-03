Первые выходные декабря в Орле будут с легким морозом и небольшим снегом

Публикуем прогноз погоды на первые зимние выходные Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле первые зимние выходные отметятся легким снегом и небольшим морозом, в город заглянет солнце. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 4-5 декабря.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 4 декабря температура воздуха от -2 в ночное время до 0 днем. Небо облачное с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер с запада 5 м/с, атмосферное давление на уровне 741 мм рт.ст.

В воскресенье, 5 декабря, на термометрах от -4 до -1 градуса. Пасмурно, без осадков. Ветер сменит направление на южное, скорость 3 м/с. Давление 743 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, на будущей неделе орловцев ждут температурные "качели": на термометрах то плюс, то минус, ожидается мокрый снег.