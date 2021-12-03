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Происшествия3 декабря 2021 13:38

За попытку дать взятку пьяного водителя из Орловской области будут судить

47-летний мужчина попался полицейским в нетрезвом виде и пытался откупиться от ответственности
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Житель Орловской области предстанет перед судом за попытку дать взятку полицейскому. За 15 тысяч рублей мужчина пытался откупиться от ответственности: полицейским он попался за рулем в пьяном виде.

Уголовное дело расследовал следственный комитет. Судя по материалам дела, в октябре полицейские остановили водителя подшофе. В служебном автомобиле сотрудники Троснянского отдела полиции составляли протокол, а орловец попытался дать им денег, чтобы избежать ответственности за пьяную езду.

- Однако, злоумышленнику не удалось довести до конца свои преступные действия, так как сотрудник полиции от получения переданных им денежных средств в качестве взятки отказался. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.