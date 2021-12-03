Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Каратисты из Орловской области стали призерами Всероссийских соревнований. Они завоевали 7 медалей: 5 бронзовых и 2 серебряных.

В Санкт-Петербурге завершились Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Кубок Петра Великого». Они проходили для спортменов 12 лет и старше.

Бронзовыми призерами Всероссийского турнира в возрастной категории 14-15 лет стали Даниил Дозоров и Виктория Щукина. Среди спортсменов 12-13 лет третье место занял Хамзат Чадаев, а в возрасте 16-17 лет – Елизавета Дмитричева.

В числе призеров Всероссийского детского фестиваля 3 орловских каратиста: Арсений Бабаев завоевал бронзовую медаль, а Анна Изотова и Ангелина Манохина удостоены серебряной медали.

Всего за медали боролись 2000 спортсменов из 40 регионов России. Орловскую область на турнире представляли 12 человек, 7 из них вернулись с наградами, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.