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Общество3 декабря 2021 12:13

Филиал детской поликлиники №1 в Орле останется в Зареченском микрорайоне

Об этом сообщил и.о. главы регионального депздрава Станислав Шувалов
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Станислав Шувалов рассказал, что филиал детской поликлиники из Зареченского микрорайона не переедет

Станислав Шувалов рассказал, что филиал детской поликлиники из Зареченского микрорайона не переедет

Филиал детской поликлиники №1 в городе Орле останется на прежнем месте - в Зареченском микрорайоне. Об этом 3 декабря во время прямой линии сообщил исполняющий обязанности главы регионального депздрава Станислав Шувалов.

По информации Шувалова, собственник здания на Еловой улице, где располагается в настоящий момент поликлиника, пошел на встречу. Детское медучреждение останется на прежнем месте.

- Сложилась такая ситуация, что дети уже со следующей недели могли бы ездить за помощью в основной корпус поликлиники, а не в ее филиал. Допустить этого мы не могли, - сказал глава депздрава.

А вот главный врач первой детской поликлиники написала заявление об увольнении.