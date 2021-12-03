Филиал детской поликлиники №1 в Орле останется в Зареченском микрорайоне

Станислав Шувалов рассказал, что филиал детской поликлиники из Зареченского микрорайона не переедет

Филиал детской поликлиники №1 в городе Орле останется на прежнем месте - в Зареченском микрорайоне. Об этом 3 декабря во время прямой линии сообщил исполняющий обязанности главы регионального депздрава Станислав Шувалов.

По информации Шувалова, собственник здания на Еловой улице, где располагается в настоящий момент поликлиника, пошел на встречу. Детское медучреждение останется на прежнем месте.

- Сложилась такая ситуация, что дети уже со следующей недели могли бы ездить за помощью в основной корпус поликлиники, а не в ее филиал. Допустить этого мы не могли, - сказал глава депздрава.

А вот главный врач первой детской поликлиники написала заявление об увольнении.