Часть похищенного имущества у потерпевшего изъяли полицейские Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области у пенсионера украли из дома бытовую технику и одежду. Возбуждено уголовное дело.

В одном из сел Ливенского района произошла кража. 61-летний пенсионер уехал на несколько дней из дома, а когда вернулся, то не обнаружил собственную одежду, и бытовую технику. Помимо этого, пропали электроинструменты и посуда. Он обратился в полицию.

Оперативники осмотрели дом и выяснили, что вор проник через окно. По горячим следам было установлено, что 51-летний мужчина украл вещи пострадавшего. Он оказался односельчаниным пенсионера.

Заведено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается, мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.