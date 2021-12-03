Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье3 декабря 2021 11:39

На 3 декабря в Орловской области 282 человека заболели ковидом, 262 выздоровели

Смертельных случаев зафиксировано 7
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Федеральный операштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в регионах России. В Орловской области на 3 декабря число заболевших практически равно числу выздоровевших. Представляем свежую статистику.

Заболеваемость постепенно снижается. Так, за сутки подтверждено 282 случая заражения. Общее число заболевших за все время пандемии - 64 197.

Выздоровело всего на 20 человек меньше, чем заболело: выписано 262 пациента. Всего излечилось от ковида 51 555 орловцев.

Смертность остается на высоком уровне. За последние 24 часа, согласно федеральным данным, умерло еще 7 пациентов. Всего пандемия унесла 1 314 жизней.