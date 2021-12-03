В Орловской области появились "уклонисты" от второй прививки от коронавируса

Не все орловцы, сделавшие первый укол от коронавируса, приходят за вторым Фото: Архив "КП"

В Орловской области не все жители, сделавшие прививку от коронавируса двухкомпонентной вакциной, приходят за вторым уколом. Об этом во время прямого эфира рассказал и.о. главы регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов.

Прямой эфир, посвященный ситуации с коронавирусом в регионе, Шувалов провел 3 декабря, он ответил на вопросы журналистов и местных жителей. В частности, рассказал и об "уклонистах" от второго компонента вакцины.

- К сожалению, такие случаи есть во всех регионах России, в том числе и в Орловской области. В случае, если пациент не явился на вторую прививку в назначенный день, ему звонит участковый врач, приглашает его посетить медицинское учреждение и завершить вакцинацию, - рассказал Станислав Шувалов.

По последним данным, в Орловской области привилось больше 361 тысячи человек.