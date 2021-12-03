Новый год 2021-2022 в Орле: будет ли празднование решит оперштаб

Будут ли в Орле праздничные новогодние мероприятия, решит оперштаб Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Будет ли на Новый год 2021-2022 в Орле салют, концерт и другие праздничные мероприятия решит оперативный штаб по борьбе с covid-19. Организацию новогодних событий обсудят 9 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Органам исполнительной государственной власти специальной компетенции области поручено внести предложения по организации проведения новогодних мероприятий с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику COVID-19, - говорят в облправительстве.

Новогоднюю ночь 2021 орловцы встречали без шумных массовых гуляний, концерта на площади и дискотеки: все из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас заболеваемость в регионе пошла на спад, но прирост заболевших все равно остается высоким, ежедневно заражается около 300 человек.

Редакция "КП-Орел" следит за развитием ситуации.