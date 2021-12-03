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Орловчанка украла у знакомого деньги с банковской карты. Возбуждено уголовное дело.

Мужчина обнаружил пропажу трех тысяч рублей с его банковской карты и обратился в полицию. Ему пришло уведомление о переводе суммы на неизвестный счет, хотя никаких операций он не совершал.

Накануне у орловца дома находилась знакомая. Полицейские опросили местную жительницу и выяснили, что она знала пароль от устройства и перевела 3 тысячи рублей на карту подруги. Затем, она забрала деньги, сказав, что они принадлежат ей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Девушке избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.