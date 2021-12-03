Больше 930 тысяч исследований на коронавирус проведено в Орловской области

В Орловской области за время пандемии проведено больше 930 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Такую цифру на заседании оперштаба 2 декабря озвучил Александр Румянцев, глава регионального Роспотребнадзора.

Большая часть исследований на наличие covid-19 в регионе выполнена лабораторией Роспотребнадзора и другими государственными лабораториями. Сдают орловцы мазок на инфекцию и в коммерческих лабораториях: таких исследований выполнено больше 100 тысяч.

Также жители региона сдают кровь на присутствие антител к коронавирусу. Таких исследований выполнено больше 104 тысяч. У 31% сдавших анализ обнаружены антитела. Напомним, что если есть их достаточное количество, то с 1 декабря 2021 можно получить региональный QR-код сроком действия на полгода.