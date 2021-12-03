Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле на улице Зеленина продолжается строительство самой большой школы города. Ее планируют сдать в конце следующего года.

Учебное заведение возводится в рамках национального проекта «Образование». Строители уже полностью возвели первый этаж и техническое помещение.

Помимо этого, готов фундамент под блочную котельную, она будет возведена будущей весной. Также в скором времени ожидается поставка трансформаторной подстанции мощностью 0,4 кВ.

В настоящий момент на стройке трудятся 80 человек, готовность объекта составляет чуть более 14%, сообщает пресс-служба администрации города Орла.