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Общество3 декабря 2021 7:20

В Орле на улице Зеленина продолжается строительство самой большой школы города

Ее планируют сдать в конце следующего года
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба администрации города Орла

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле на улице Зеленина продолжается строительство самой большой школы города. Ее планируют сдать в конце следующего года.

Учебное заведение возводится в рамках национального проекта «Образование». Строители уже полностью возвели первый этаж и техническое помещение.

Помимо этого, готов фундамент под блочную котельную, она будет возведена будущей весной. Также в скором времени ожидается поставка трансформаторной подстанции мощностью 0,4 кВ.

В настоящий момент на стройке трудятся 80 человек, готовность объекта составляет чуть более 14%, сообщает пресс-служба администрации города Орла.