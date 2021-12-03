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Происшествия3 декабря 2021 6:54

В Северном районе Орла перевернулся "КАМАЗ"

Пострадал водитель грузовика
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Грузовик съехал с дороги и опрокинулся

Грузовик съехал с дороги и опрокинулся

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Северном районе Орла опрокинулся "КАМАЗ". В ДТП пострадал водитель грузовика.

О происшествии рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД. В пятом часу вечера 2 декабря водитель 45 лет вел грузовик по улице Северный Парк со стороны Силикатной в сторону Завозной. В районе дома №3а машина съехала с дороги и перевернулась.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с места происшествия бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу, после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Орловской области.