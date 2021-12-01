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В Орле будут судить экс-директора спортшколы "Русичи" Бориса Люблинского. Он обвиняется в мошенничестве, подлоге, взятке и злоупотреблениях должностными полномочиями.

Уголовные дела Люблинского расследовал следком. За время следствия удалось установить, что будучи директором детской спортивной школы с 2016 по 2020 год он похитил мошенническим путем около полутора миллионов рублей. Эти деньги принадлежали школе.

- Также обвиняемый получил от одного из тренеров спортивной школы взятку в общей сумме 41 500 рублей, а от другого тренера мелкую взятку в размере 5000 рублей за общее покровительство по службе. Также злоумышленник злоупотребил своими должностными полномочиями, незаконно завладев денежными средствами врача спортивной школы в сумме 22 000 рублей, - следует из материалов дела, озвученных региональным СК.

Расследование дела сопровождали сотрудники полиции и ФСБ. Сейчас оно ушло в суд, где Фемида решит дальнейшую судьбу Люблинского.