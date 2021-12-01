В Орле возбуждено дело после смертельного ДТП, в котором погиб полицейский

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Орловский следственный комитет возбудил уголовное дело после смертельного ДТП, в котором погибли два человека. Один из них оказался сотрудником полиции.

Авария с трагическими последствиями произошла 29 ноября на дороге под Ливнами. Люксовая иномарка "BMW" слетела с дороги и опрокинулась в кювет. И водитель, и пассажир погибли, сообщает региональный следком. Дело возбуждено по уголовной статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

- Следователями и криминалистами по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.