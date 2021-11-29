Коронавирус в Орле на 29 ноября 2021: заболело 312 человек, умерло 6

Собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб опубликовал свежие данные о распространении covid-19 в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 29 ноября 2021 года.

За последние сутки заболело 312 человек, наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. Всего же зафиксировано 63 018 случаев заражения ковидом.

Выздоровело и выписано сразу 225 орловцев. С начала пандемии излечилось 50 528 жителей региона.

К сожалению, не всем удается победить болезнь. Так, за последние сутки ушло из жизни еще 6 пациентов, лечившихся от covid-19. Всего насчитывается 1 289 смертельных исходов.