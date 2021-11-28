Сотрудника УКС Орла задержали за взятку

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В Орле по подозрению в получении взятки задержан сотрудник Управления капитального строительства городской администрации. По версии следствия, деньги он взял за приемку дворов после ремонта.

- Подозреваемый, действуя в группе лиц с иными должностными лицами Управление капитального строительства города Орла лично получил от жителя города Москвы, являющегося представителем подрядчика по муниципальным контрактам, взятку в размере 650 000 рублей за подписание актов выполненных работ по объектам, связанным с благоустройством дворовых территорий в Северном и Железнодорожном районах города Орла, - сообщил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Деньги у чиновника изъяли. Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки". Сейчас следователи устанавливают и других фигурантов дела.