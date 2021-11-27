Орловец украл автомобиль и сдал его на металл

Следствие продолжается Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловец украл автомобиль и сдал его в пункт приема металлолома. Возбуждено уголовное дело.

Женщина заметила, что на стоянке рядом с многоквартирным домом отсутствует ее автомобиль. Она обратилась в полицию. Автолюбительница долгое время не пользовалась машиной.

Оперативники установили личность орловца и выяснили, что автомобиль «ВАЗ-21099» был эвакуирован, а затем сдан в пункт приема металлолома. Мужчина нанял специальный транспорт якобы для транспортировки, а водителю эвакуатора сказал, что машина принадлежит ему. За «ВАЗ» ему выплатили около 15 тысяч рублей.

Житель района пожелал возместить женщине материальный ущерб. В настоящее время ведется следствие.

В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.