В Орле откроется 11 городских елочных базаров

В декабре в Орле откроются елочные базары Фото: Ольга СУПОНЕВА

В середине декабря в Орле откроются 11 городских елочных базаров. Можно будет купить хвойные деревья из соседних Брянска и Калуги, а также из Перми и Белоруссии.

Предпринимателям в мэрии предложили больше 30 площадок для размещения базаров, но востребованными оказались только 11 из них. Аукцион состоится 1 декабря и после этого станут известны точные адреса мест, где можно будет купить ели, сосны и пихты.

- Помимо городских елочных базаров приобрести новогоднюю красавицу традиционно можно будет, например, вблизи торговых центров, - пояснили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

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