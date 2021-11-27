Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла поддержали деньгами

ТТП поддержат деньгами Фото: Ольга СУПОНЕВА

Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла поддержали финансово. МУПу выделено 86 миллионов рублей.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Инициативу мэрии о выделении субсидии поддержали депутаты горсовета.

- Выделенные средства помогут муниципальному предприятию выплатить налоги по состоянию на середину ноября 2021 года, рассчитаться с долгам за электроэнергию (32 млн рублей) и погасить платежи по лизингу (28 млн рублей), - пояснили в администрации города Орла.

Деньги испытывающему бедственное положение муниципальному предприятию перечислят до конца 2021 года. Это не первый транш: ранее ТТП было выделено больше 150 миллионов рублей для предотвращения банкротства.

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