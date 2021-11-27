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Общество27 ноября 2021 7:57

В пяти пунктах 27 ноября в Орле можно сделать прививку от коронавируса

Публикуем график и адреса
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Вакцинация продолжается

Вакцинация продолжается

Фото: Архив "КП"

25 ноября в Орле продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в пяти пунктах, публикуем адреса и график работы.

С 9.00 до 20.00 врачи принимают в МФЦ на улице Ленина, 1, а также в библиотеке ОГУ на Каменской площади, 1.

С 9.00 до 16.00 работают пункты возле торгового центра "Водолей", на Тургенева, 40, а также на втором этаже здания автовокзала, на Автовокзальной, 1.

С 12.00 до 19.00 медики дежурят в ТМК "Гринн", Кромское шоссе, 4. Медпункт расположен на первом этаже и работает ежедневно.

В обладминистрации орловцам напоминают, что с собой нужно взять документы: паспорт, полис и снилс.