Военные привезли в Орел установку для выработки сжиженного кислорода

Фото: Минобороны РФ

Военные доставили в Орел доставили мобильную установку, вырабатывающую медицинский сжиженный кислород. Концентратор разместили в больнице Боткина.

- Для оказания помощи гражданскому населению Орловской области в борьбе с коронавирусной инфекцией специалисты медицинской службы военного клинического госпиталя Западного военного округа доставили для нужд городской больницы им. Боткина в городе Орле мобильную установку для получения, накопления (хранения), доставки и распределения кислорода, - сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что установка способна вырабатывать до 800 килограмм сжиженного кислорода в сутки. Доставили ее в Орел по обращению местных властей.