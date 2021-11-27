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Общество27 ноября 2021 7:37

Военные привезли в Орел установку для выработки сжиженного кислорода

Мобильный концентратор разместили в больнице Боткина
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Военные доставили в Орел доставили мобильную установку, вырабатывающую медицинский сжиженный кислород. Концентратор разместили в больнице Боткина.

- Для оказания помощи гражданскому населению Орловской области в борьбе с коронавирусной инфекцией специалисты медицинской службы военного клинического госпиталя Западного военного округа доставили для нужд городской больницы им. Боткина в городе Орле мобильную установку для получения, накопления (хранения), доставки и распределения кислорода, - сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что установка способна вырабатывать до 800 килограмм сжиженного кислорода в сутки. Доставили ее в Орел по обращению местных властей.