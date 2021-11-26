В последние выходные ноября в Орле потеплеет до +6

Конец ноября отметится плюсовыми температурами Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В последние выходные ноября в Орле ожидается потепление. Воздух прогреется до +6 градусов, в город заглянет солнце. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 27-28 ноября.

Как передает Росгидрометцентр, в субботу 27 ноября небо над городом затянуто тучами, ожидается дождь. На термометрах ночью 0, в дневное время до +5 градусов тепла. Ветер юго-восточный 6 м/с, давление низкое, 734 мм рт.ст.

В воскресенье 28 ноября пасмурная погода сменится небольшой облачностью. На термометрах +2 в ночное время и +6 градусов днем. Осадков не предвидится. Ветер сменит направление на южное, скорость 3 м/с. Атмосферное давление на уровне 737 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам синоптиков последние дни ноября, 29-30 число, будут и того теплее: воздух разогреется до +9 градусов. А вот с 1 декабря, это среда, ожидается похолодание, небольшой мороз и небольшой снег.