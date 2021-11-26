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Здоровье26 ноября 2021 10:46

Коронавирус в Орле, новости на 26 ноября: заболело 323 человека, 8 умерло

Собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 26 ноября 2021 года
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Оперштаб опубликовал данные о распространении covid-19 в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 26 ноября 2021 года.

За сутки заболело 323 человека. Суммарное количество случаев заражения превысило 62 тысячи и составляет 62 078.

Выздоровело за минувший день и выписано с отрицательным тестом 215 орловцев. Число выздоровлений растет. Всего же излечилось, за все время наблюдения, 49 864 человека.

Снова сообщает операштаб о смертельных случаях течения ковида. За сутки умерло 8 пациентов с таким диагнозом. Всего насчитывается 1 268 летальных исходов болезни.