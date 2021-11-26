Жителя Орла обвиняют в изнасиловании 14-летней школьницы Фото: Архив "КП"

Следственный комитет предъявил обвинение в изнасиловании 14-летней школьницы 25-летнему жителю Орла. На момент совершения преступления он должен был находиться под домашним арестом за другой проступок.

- По версии следствия, 20 ноября 2021 обвиняемый, находясь в вечернее время в салоне автомобиля, угрожая применением насилия, совершил в отношении 14-летней школьницы насильственные действия сексуального характера. Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), - сообщил Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Для жителя Орла это не первое уголовное дело. Сейчас он находится под следствием по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Пока дело не дошло до суда, горожанин должен был находиться под арестом дома, так что теперь проверка ждет и сотрудников ФСИН.

- Действиям должностных лиц органов профилактики, а также должностных лиц УФСИН России по Орловской области, осуществлявших надзор за исполнением обвиняемым меры пресечения, будет дана правовая оценка в ходе проведения доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - пояснил Александр Коргин.