Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области 285 тысяч жителей завершили вакцинацию от коронавируса. Такая цифра прозвучала на заседании оперштаба по борьбе с covid-19 25 ноября.

В основном орловцы прививаются вакциной "Спутник V". В общей же сложности 285 293 человека завершили вакцинацию. Это и те, кто прививался двухкомпонентными препаратами, и те, кто делал прививку однокомпонентным "Спутником лайт".

По информации и.о. главы депздрава Станислава Шувалова, сейчас в регионе есть все 4 вида зарегистрированных в России вакцины: "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВак" и "Спутник лайт".