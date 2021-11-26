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Общество26 ноября 2021 9:14

В Орловской области 285 тысяч жителей завершили вакцинацию от коронавируса

Сейчас в регионе есть все виды вакцин
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области 285 тысяч жителей завершили вакцинацию от коронавируса. Такая цифра прозвучала на заседании оперштаба по борьбе с covid-19 25 ноября.

В основном орловцы прививаются вакциной "Спутник V". В общей же сложности 285 293 человека завершили вакцинацию. Это и те, кто прививался двухкомпонентными препаратами, и те, кто делал прививку однокомпонентным "Спутником лайт".

По информации и.о. главы депздрава Станислава Шувалова, сейчас в регионе есть все 4 вида зарегистрированных в России вакцины: "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВак" и "Спутник лайт".